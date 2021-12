https://it.sputniknews.com/20211226/macron-punta-tutto-sulleuropa-ma-i-francesi-sono-i-piu-euroscettici-14364289.html

Macron punta tutto sull'Europa, ma i francesi sono i più euroscettici

Una ricerca commissionata dal think thank EuropaNova, pubblicata in esclusiva dal Corriere della Sera, rivela come soltanto il 29 per cento dei francesi vorrebbe un'Europa più integrata.

2021-12-26

A pochi giorni dal debutto del semestre di presidenza francese dell’Ue, una ricerca dell’istituto Ifop commissionata dal think thank EuropaNova rivela come i francesi siano il popolo meno europeista.A Roma e Berlino, secondo l’analisi, pubblicata in esclusiva dal Corriere della Sera, ci si può sentire patrioti ed europeisti, mentre in Francia il sentimento europeo è legato più che altro alla figura del presidente Emmanuel Macron. È per questo che la popolazione è divisa in modo netto tra "europeisti" e "sovranisti".“Dobbiamo passare da un’Europa di cooperazione all’interno delle nostre frontiere a un’Europa potente nel mondo, pienamente sovrana, libera delle sue scelte e padrona del suo destino”, ha detto di recente il capo dell’Eliseo tracciando quelle che saranno le linee guida della presidenza francese. Ma Oltralpe, secondo la ricerca commissionata da EuropaNova, a pensarla come lui sulla maggiore integrazione tra i 27 sarebbe soltanto il 29 per cento della popolazione. In Italia è il 50 per cento e in Germania il 43. I risultati della ricerca hanno spinto il think thank a parlare di “eccezione francese”. Secondo il fondatore Guillaume Klossa, che nel 2008 fu consigliere speciale di Parigi per la presidenza dell’Ue, il motivo è racchiuso nel fatto che “l’europeismo in Italia e Germania è più trasversale ai partiti, mentre in Francia è più legato a Macron”, che punta proprio sulla proiezione francese in Europa per vincere le prossime elezioni.Una strategia che, secondo gli esperti, proprio alla luce dei dati, potrebbe ritorcerglisi contro.

mondo, europa, unione europea, sondaggi, emmanuel macron