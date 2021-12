https://it.sputniknews.com/20211226/lutto-per-il-mondo-vinicolo-italiano-e-morto-franco-ziliani-fondatore-di-cantine-berlucchi-14357723.html

Lutto per il mondo vinicolo italiano: è morto Franco Ziliani fondatore di "Cantine Berlucchi"

La storica azienda "Cantine Berlucchi" piange il fondatore: è morto all'età di 90 anni Franco Ziliani, a capo delle storiche "Cantine Berlucchi" in franciacorta, provincia di Brescia. Lo riporta la Repubblica.Ziliani aveva dato il "là" a questo importante progetto imprenditoriale con Guido Berlucchi, a capo dell'azienda fino al 2000, insieme con l'enologo.Quest'anno era andato all'azienda il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso, la guida che premia l'eccellenza nel mondo per il settore enogastronimico, importante riconoscimento che lo stesso Ziliani aveva festeggiato e che si aggiungeva allo storico traguardo dei 60 anni di attività dell'azienda. Per celebrare questi importanti risultati si era organizzato tra le varie iniziative un concerto al Teatro Grande della città di Brescia. A guidare l'azienda ora saranno i tre figli: Arturo, Paolo e Cristina.

