La Cina riconosce il marchio Prosecco: importante risultato per l'export italiano

Il match era iniziato nel lontano 2014, quando nell'ottica della protezione di questo vino e del suo relativo marchio, il Consorzio di tutela dello stesso ne aveva depositato il marchio Igt, Indicazione Geografica Tipica, nella lontana Cina, in vista dell'apertura all'esportazione nel Paese. I produttori di vino austrialiani, rappresentati al momento dall'Australian Grape and Wine Incorporated, avevano però posto il veto.Ma di questi giorni la notizia che l'ufficio marchi del governo cinese ha rigettato l'istanza e polemica relativa sollevata dagli australiani sul tema, decidendo così, con una portata storica, che "il marchio Prosecco è idoneo a svolgere la funzione di marchio per distinguire l'origine dei prodotti", che tradotto vuole dire "ok al riconoscimento ufficiale del marchio Prosecco" nella Repubblica Popolare Cinese.Intanto le vendite del Prosecco in Cina hanno superato quest'anno, nei primi 9 mesi, la quota di 1,35 milioni di bottiglie vendute, segnando un +112% di litri esportati. L'attenzione del Consorzio alla Cina è di vecchia data: già da diversi anni è stata aperta una "Casa del Prosecco", nell'antica capitale Xi'an, che funge da quartier generale per il Consorzio stesso nel Paese. La Cina con la sua vastità offre un mercato vastissimo e grandi opportunità, come espresso da una commento del Consorzio di Tutela:La notizia ha suscitato anche la soddisfazione dell'Ambasciatore d'Italia in Cina, Luca Ferrari, che ha espresso così l'importanza dello storico risultato per le bollicine del Belpaese, in una lettera: Un ulteriore punto a favore di questa eccellenza italiana che arriva dalla lontana Cina; in Europa il Prosecco ha da tempo ingaggiato una battaglia per la sua tutela contro il riconoscimento al vino croato Prosek tacciato di copiatura, e di "confondere i mercati", tra l'altro dal governatore Zaia e produttori nostrani.

