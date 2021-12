https://it.sputniknews.com/20211226/italiani-popolo-di-ricicloni-di-regali-di-natale-1-su-4-lo-fa-14363389.html

Italiani popolo di ricicloni… di regali di Natale: 1 su 4 lo fa

Italiani popolo di ricicloni… di regali di Natale: 1 su 4 lo fa

A chi non è capitato di ricevere un regalo di Natale preso col sorriso e accantonato con disgusto? 26.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-26T22:57+0100

2021-12-26T22:57+0100

2021-12-26T22:57+0100

natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/9938012_0:119:1751:1104_1920x0_80_0_0_4c20e44bd6c784d6091860750e92b8ac.png

Ebbene il Codacons ha rovistato nelle case degli italiani e scoperto con un sondaggio che il 25% dei doni regalati in occasione del Natale 2021 finiranno nel riciclo. Questo significa che gli italiani o riutilizzeranno quel regalo per donarlo a qualcun altro, oppure tenteranno di commercializzarlo per ottenere in cambio denaro vendendolo su siti come Etsy o Vinted, oppure su siti di aste online come lo storico e-bay.Dal riciclo alla monetizzazione“La metà dei doni riciclati (il 50% circa) sarà regalato ad amici e parenti, mentre cresce sensibilmente il numero di consumatori che metterà in vendita sul web i doni ricevuti. In base alle stime Codacons il 33% di chi ricicla i regali tenterà di venderli attraverso le nuove app, i social network e i siti di e-commerce. Il 17% invece restituirà i regali ai negozi sostituendoli con altri prodotti o buoni acquisto”.Il messaggio a chi fa regali è chiaro. Attenzione ai regali che fate, perché se non azzeccato c’è qualcun altro che lo monetizzerà.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

natale