Il 60% degli americani non vaccinati non ha intenzione di sottoporsi alla vaccinazione: sondaggio

Dei 1.500 intervistati, il 69% ha riferito di aver ricevuto almeno un'iniezione di vaccino Covid-19. Secondo la Mayo Clinic, il 72,8% degli americani ha fatto almeno un'iniezione di vaccino Covid-19, e il 31% ha detto di non averla fatta.Dei 391 individui intervistati che dicono di non aver fatto il vaccino, il 62% ha detto di non avere intenzione di fare il vaccino, il 18% ha detto che potrebbe fare il vaccino, e il 10% ha detto che lo farà sicuramente o ha preferito non dirlo.Il sessantasei per cento delle donne bianche nel sondaggio senza una laurea ha detto che non ha intenzione di fare un'iniezione di vaccino anti-Covid-19, mentre il 74% delle donne bianche con una laurea ha detto che non ha intenzione di fare un'iniezione contro Covid-19. Queste risposte sono in contrasto con una tendenza nazionale di individui con lauree universitarie che hanno più probabilità di vaccinarsi. I dati, tuttavia, provengono da soli 163 individui.Il 43% degli intervistati che si identificano come ispanici, per un totale di soli 32 intervistati, ha detto di non avere intenzione di fare un'iniezione di vaccino Covid-19, il 19% ha detto che potrebbe fare un'iniezione di vaccino Covid-19, il 17% ha detto che la farà sicuramente, e il 21% ha preferito non dirlo.I livelli di reddito non sembrano essere un fattore significativo. Circa il 62% degli intervistati che guadagnano meno di 50.000 dollari l'anno ha detto di non avere intenzione di ricevere un'iniezione di vaccino Covid-19, il 63% degli intervistati che guadagnano tra 50.000 e 100.000 dollari l'anno ha detto di non avere intenzione di ricevere un'iniezione, e il 58% degli intervistati che guadagnano oltre 100.000 dollari ha detto di non avere intenzione di ricevere un'iniezione di vaccino anti-Covid-19.Con la diffusione della variante omicron e la maggiore disponibilità di richiami per coloro che sono completamente vaccinati, sembra esserci un piccolo gruppo di americani che non hanno intenzione di ricevere una dose del vaccino Covid-19.Se i dati fossero estesi all'intera popolazione degli Stati Uniti, circa il 19,2% degli americani potrebbe non avere intenzione di farsi vaccinare mai contro Sars-CoV-2.

