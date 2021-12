https://it.sputniknews.com/20211226/gli-scienziati-spiegano-il-fenomeno-della-neve-incandescente-nellartico-russo---foto-14359367.html

Gli scienziati spiegano il fenomeno della neve "incandescente" nell'Artico russo - Foto

Gli scienziati spiegano il fenomeno della neve "incandescente" nell'Artico russo - Foto

La neve "incandescente" è stata ripetutamente osservata nella zona, ma fino a poco tempo fa i biologi non avevano una spiegazione dettagliata del perché un... 26.12.2021

Gli scienziati della stazione biologica del Mar Bianco dell'Università Statale di Mosca, hanno recentemente notato un fenomeno insolito: un'illuminazione blu nella neve.Il giorno dopo, Emelianenko ha posto una palla di neve luminosa sotto uno stereomicroscopio ed ha presto individuato alcuni copepodi, piccoli crostacei acquatici. Quando li ha toccati, hanno brillato di un debole blu.Secondo Ksenia Kosobokova, un'esperta di zooplancton marino artico all'Accademia Russa delle Scienze di Mosca, questi copepodi sono stati catturati da una potente corrente e sono passati attraverso le crepe nel ghiaccio e nella neve. Ma perché brillano? Gli esperti dicono che la bioluminescenza è prodotta principalmente quando una piccola molecola che immagazzina energia - la luciferina - si ossida.La scoperta della neve "incandescente" alla stazione, che è attiva da più di 80 anni ma non aveva mai documentato un tale fenomeno prima, è diventata un motivo di orgoglio per i giovani biologi per la loro curiosità che non ha impedito loro di fare una passeggiata in una notte gelida."Non ti aspetti mai che proprio sotto il tuo naso ci sia una bellezza che non avevi pensato potesse esistere", ha detto Alexander Semenov.

