Gli scienziati hanno scoperto per quanto tempo il coronavirus resta nell'organismo

Da una ricerca è emerso che il virus SARS-CoV-2 può persistere nel corpo per più di sette mesi. A riportare il dato uno studio scientifico pubblicato su... 26.12.2021, Sputnik Italia

Il virus SARS-CoV-2 può entrare nella maggior parte degli organi del corpo umano, inclusi cuore e cervello, e rimanervi per più di sei mesi.Lo dimostrano i risultati di uno studio condotto da scienziati del National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti, che ha analizzato materiali biologici di 44 persone morte per Covid-19.Gli esperti hanno scoperto che il virus "si diffonde ampiamente" nel corpo, anche quando il paziente presenta la malattia con pochi o nessun sintomo.Allo stesso tempo, gli scienziati non hanno identificato gravi infiammazioni al di fuori di quella che colpisce i polmoni.Come sottolineato dall'agenzia Bloomberg, scienziati indipendenti non hanno ancora verificato questo lavoro.

