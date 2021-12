https://it.sputniknews.com/20211226/fregata-della-marina-britannica-pattuglia-i-sottomarini-e-le-navi-russe-nel-mare-del-nord-14356308.html

Fregata della Marina britannica pattuglia i sottomarini e le navi russe nel Mare del Nord

La fregata HMS Westminster della Royal Navy britannica è attualmente nel Mare del Nord, pronta a "tenere d'occhio" i sottomarini russi, riporta il Telegraph. 26.12.2021, Sputnik Italia

La fregata, che era stata rassettata ed ammodernata l'ultima volta nel 2014 ed è equipaggiata con il sistema missilistico terra-aria Sea Ceptor, è tenuta pronta con "regime di massima risposta rapida" nelle isole Shetland, ha detto il quotidiano sabato.Secondo il Telegraph, la HMS Westminster è pronta a seguire le tracce di navi e sottomarini russi che presumibilmente torneranno a casa a Severomorsk per il Natale ortodosso, che si celebra il 7 gennaio.Il quotidiano britannico ha inoltre osservato che il ruolo principale della nave durante le vacanze sarà quello di utilizzare il sonar di cui è dotata per ascoltare i sottomarini nell'area.Il giornale ha aggiunto che, per coincidenza, un sottomarino della Royal Navy con armi nucleari è stato visto lasciare la sua base a Faslane, in Scozia, il 23 dicembre. Tuttavia, il sottomarino sta solo conducendo un addestramento e non è ancora in servizio, secondo lo stesso Telegraph.

