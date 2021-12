Roma: Droga come regalo di Natale. Pacchetto natalizio conteneva lo shaboo

Il filippino era già noto alle forze dell’ordine e il suo aggirarsi in modo inconsueto in via delle Quattro Fontane a Roma ha insospettito i militari. Il pacchetto che aveva in mano somigliava a un regalo di Natale, ed è rimasto in attesa di qualcuno che lo venisse a ritirare. Il suo stato di agitazione lo ha però tradito e i carabinieri si sono avvicinati.