Cremlino: lancio missile Zirkon può rendere più convincenti ad Occidente note diplomatiche russe

Cremlino: lancio missile Zirkon può rendere più convincenti ad Occidente note diplomatiche russe

Il recente lancio del missile ipersonico russo Zirkon potrebbe rendere le note diplomatiche della Russia all'Occidente "più convincenti", ha affermato oggi il... 26.12.2021

"Beh, speriamo che le note diventino più convincenti in questo modo", ha detto Peskov al canale Rossiya 1 quando gli è stato chiesto del lancio del missile ipersonico. Il portavoce del Cremlino ha inoltre riferito che è partita dal presidente Putin l'idea delle garanzie di sicurezza che sono state recentemente proposte all'Occidente.I negoziati sulle garanzie di sicurezza che la Russia ha proposto agli Stati Uniti mostreranno se questi sono interessati a risolvere efficacemente le reciproche preoccupazioni o a prolungare indefinitamente questo clima, ha aggiunto. Ha detto che la Russia ha bisogno di una decisione "rapida e specifica" sulle garanzie di sicurezza che soddisfi gli interessi nazionali. "Manterrei un cauto ottimismo in questo momento e concentrerei le speranze nelle consultazioni che stiamo aspettando", ha detto Peskov.La Russia ha elaborato le garanzie di sicurezza che aveva proposto agli Stati Uniti e alla Nato con la Cina, ha proseguito. "India e Cina sono i nostri partner e alleati. Abbiamo coordinato le nostre azioni con loro in molti aspetti sulla scena internazionale, in particolare con la Cina", ha affermato Peskov. Commentando la possibilità dell'espansione della Nato in Ucraina, Georgia e Moldavia, ha affermato che la Russia la vede "come una questione di vita o di morte". Un'altra escalation della guerra civile nella regione orientale ucraina del Donbass sarebbe inaccettabile per la Russia poiché si avverrà proprio vicino al confine russo, ha spiegato Peskov.Peskov ha accusato i Paesi occidentali di essere prevenuti sulla loro posizione nel conflitto in Ucraina orientale. Alla domanda sulle sanzioni statunitensi contro la Russia, Peskov ha affermato che Mosca comprende che il presidente Joe Biden non può semplicemente annullare le sanzioni in una volta."Molte procedure sono codificate, il che significa che un presidente può agire solo entro i limiti delle leggi e degli atti approvati dal Congresso. E' probabilmente dovuto allo scontro politico tra repubblicani e democratici, quindi il presidente non può semplicemente alzarsi e cancellare tutto. E lo capiamo molto bene e siamo consapevoli che dovremo vivere a lungo con queste sanzioni", ha rilevato il portavoce del Cremlino.

