Covid Russia: 10.392.020 contagi (+23.721), 304.218 decessi (+968), 9.259.771 guarigioni (+37.285)

Il numero di casi di Covid in Russia è aumentato nell'ultimo giorno di 23.721, raggiungendo il totale di 10.392.020 dall'inizio della pandemia, ha riferito ai... 26.12.2021, Sputnik Italia

Il numero di casi Covid in Russia nell'ultimo giorno è aumentato di 23.721, 1.225 in meno rispetto al dato di ieri, ha comunicato il ​​quartier generale operativo anti-coronavirus. Il tasso di crescita giornaliero è dello 0,23%. A 37.285 persone è stata accertata la guarigione nelle ultime ventiquattro ore, quasi 5mila in meno di ieri, e durante l'intero periodo della pandemia il numero dei guariti in Russia ha raggiunto quota 9.259.771.Nell'ultimo giorno 968 sono stati i decessi per le complicazioni del Covid, 13 in meno di ieri. Durante la pandemia il coronavirus ha ucciso 304.218 persone.Analizzando i dati a livello regionale, nell'ultimo giorno la maggior parte dei contagiati è stata registrata a Mosca (2.180), seguita da San Pietroburgo (1.851) e dalla regione di Mosca (1.565).

