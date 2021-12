https://it.sputniknews.com/20211226/covid-19-nuovi-record-nei-contagi-spiccano-lombardia-veneto-e-campania-14351763.html

Covid-19, nuovi record nei contagi, spiccano Lombardia, Veneto e Campania

Preoccupa il dato di tre regioni: Lombardia, Veneto e Campania, che spiccano per numero di casi. Massima attenzione sulla variante Omicron. Lazio sopra i 4000... 26.12.2021, Sputnik Italia

Le festività non sembrano fermare la corsa del virus, e della variante Omicron, nella Penisola. Ieri si sono registrati 500.466 persone positive. Oggi viene segnalato il dato di tre regioni, che spiccano per numero di casi e gravità della situazione su tutte: Lombardia, Veneto e Campania.Nelle ultime ore si sono avuti 17.332 contagi nella regione Lombardia, che resta tuttavia ancora in zona bianca, ma che sembra rischiare il declassamento a zona gialla. Il Veneto, già in zona gialla, ha superato la soglia dei 5000 casi, con 24 decessi. Lazio e Campania sono sopra quella dei 4000 casi.La regione Sicilia ha registrato nella giornata di ieri ulteriori 13 morti, 76 persone in cura nelle terapie intensive con un aumento nel numero dei ricoveri di 9 unità.Anche la Calabria, che ha visto nella giornata di Natale 933 contagiati, e 4 morti, con 30 persone nelle terapie intensive, desta crescente preoccupazione. Sempre nella giornata del 25 dicembre, la Lombardia ha registrato un triste record: 17.332 contagi da Covid-19, con 38 decessi che portano il totale delle vittime da coronavirus a 34.925, da inizio pandemia.Si segnala inoltre che il dato attualizzato alla data odierna di casi positivi nella regione è di 116.681 unità, con un aumento di 13.370 unità.Massima attenzione da parte del ministero della Salute e di tutte le istuzioni sulla variante Omicron, che si sta diffondendo giornalmente sempre di più nel Paese. Intanto procede bene la risposta dei cittadini: record di Green pass scaricati il 24 dicembre, con 1.721.948 certificati verdi attivi al conteggio delle istituzioni.In totale si arriva così a quota 168.487.603 Green pass attivati nel Paese.Di questi, 498.766 ottenuti mediante vaccino, e 1.205.808 dovuti a esito negativo del tampone. Ieri i decessi in totale nel Paese sono stati 144, i tamponi 969.752 . Il tasso di positività, che dà il rapporto tra nuovi casi e i tamponi eseguiti, è salito al 5.6%, in aumento sul precedente 5.4%. Sul piano internazionale si segnala la situazione preoccupante della Francia, che ha registrato il superamento di un nuovo record, oltrepassando i 100mila contagi giornalieri, prima volta da inizio emergenza.

Notiziario

