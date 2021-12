https://it.sputniknews.com/20211226/concorso-comune-di-roma-lattesa-dei-vincitori-e-gli-uffici-in-sofferenza-14353739.html

Concorso Comune di Roma, l’attesa dei vincitori e gli uffici in sofferenza

Il concorso al Comune di Roma è terminato 5 mesi fa con le ultime prove di selezione, ora si attende che venga pubblicata la graduatoria e che si avvii la fase... 26.12.2021, Sputnik Italia

Il concorsone aprirà le porte del posto fisso al Comune di Roma per 1512 bravi fortunati, su 230 mila candidature. Un concorso enorme che segue l’ultimo fatto 10 anni fa.Ora gli idonei attendono e fremono che al Comune di Roma passino le feste perché qualcuno ritorni al lavoro per affiggere la graduatoria. Le loro vite, quelle dei candidati, sono sospese in un limbo dell’attesa che sembra non dover finire mai: 5 mesi.Ad attendere sono in particolare gli aspiranti funzionari, gli idonei sono 442 ma i posti soltanto 100. Vogliono quindi sapere dove si collocano nella graduatoria, perché se sono dentro è un conto, se sono fuori devono orientare altrove i loro sogni e aspettative di una vita futura.“Ormai è quasi cinque mesi che aspettiamo invano. Abbiamo fatto le prove a giugno, ormai e Natale e siamo ancora in un limbo”, così racconta al RomaToday uno degli idonei nel profilo dei funzionari amministrativi. Questi aggiunge anche che “la cosa che dà più fastidio è che mentre noi aspettiamo negli uffici del Comune c’è grande necessità di personale”.Nel frattempo le graduatorie per gli istruttori amministrativi è stata pubblicata e i 250 posti liberi hanno trovato il loro nuovo occupante, mentre il concorso come istruttori di Polizia Locale non è andato bene, poiché su 500 posti disponibili soltanto 229 sono risultati idonei.

