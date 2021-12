https://it.sputniknews.com/20211226/chi-non-dovrebbe-mangiare-il-pomelo-la-risposta-di-una-nutrizionista-14365908.html

Chi non dovrebbe mangiare il pomelo? La risposta di una nutrizionista

Il pomelo non si dovrebbe mangiare con problemi di stomaco e duodenali, secondo la dietologa Anastasia Gavrikova. 26.12.2021, Sputnik Italia

La nutrizionista Anastasia Gavrikova ha dichiarato a Sputnik chi dovrebbe escludere il pomelo dalla dieta. Secondo l'esperta, questo agrume si distingue per un alto contenuto di acidi, quindi il pomelo non è raccomandato per le persone che soffrono di elevata acidità, che hanno problemi con le mucose dello stomaco e del duodeno. Inoltre, il prodotto non dovrebbe essere presente nel menu di persone con epatite e nefrite. Per le persone senza queste malattie, il pomelo, se consumato con moderazione, può dare solo benefici. Contiene molte vitamine (A, C, B1, B2, B5), minerali (calcio, potassio, ferro, fosforo, sodio), oltre a fibre, acidi organici e oli essenziali. In precedenza era stato riferito quanti mandarini al giorno si possono mangiare senza mettere a rischio la propria salute.

