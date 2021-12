Arrigo Sacchi si confessa. Calciatori già campioni di solito rompono lo spogliatoio

https://it.sputniknews.com/20211226/arrigo-sacchi-si-confessa-calciatori-gia-campioni-di-solito-rompono-lo-spogliatoio-14356028.html

“Io ho sempre allenato la squadra non un singolo. Non guardavo i piedi ma le persone”, ha detto Arrigo Sacchi intervistato da IlFattoQuotidiano.E quando a Parma si ritrovò con due calciatori che “parlavano in continuazione di soldi. E allora meglio rimanere amici e andare ognuno per la propria strada”, perché “l’avidità toglie creatività e generosità”.Ma non è solo avere calciatori che non stanno a guardare solo ai soldi, ad Arrigo Sacchi non piaceva anche un altro tipo di calciatore, il campione.E infine una lezione al calcio italiano attuale, dove i dirigenti non “amano e non conoscono il calcio e sono pieni di presunzione e arroganza”.Sarà forse per questo che da alcuni anni una squadra italiana non vince una coppa europea?E poi, per Arrigo Sacchi le partite nel campionato di Serie A le giocano meglio le piccole squadre, che le cosiddette big perché le prime hanno coraggio di giocare.

