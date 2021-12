https://it.sputniknews.com/20211225/zelten-la-ricetta-del-dolce-tipico-di-natale-in-trentino-alto-adige-14322032.html

Zelten, la ricetta del dolce tipico di Natale in Trentino Alto Adige

Zelten, la ricetta del dolce tipico di Natale in Trentino Alto Adige

Zelten è il dolce tipico del Natale in Trentino Alto Adige. Dalla forma semplice e casalinga, il suo interno nasconde un cuore di frutta secca e candita

Infatti, proprio come tutti i dolci di Natale tradizionalmente presenti in ogni regione d'Italia, in principio non presentava una ricetta unica e per questo anche ogni singola famiglia vi ha aggiunto o sottratto il suo ingrediente.Se anche in altre regioni italiane vogliamo cimentarci nella realizzazione dello zelten, non sarà difficile trovare gli ingredienti di base.Ingredienti per fare lo zeltenPer fare in casa lo zelten a Natale gli ingredienti necessari sono i seguenti:In alcune ricette si trova anche l’uva sultanina e canditi di cedro, anche datteri. Necessaria anche della grappa, è un dolce di montagna!Come si prepara lo zelten in casa?Si parte macerando l’uva sultanina e dei canditi di cedro, per immergerli successivamente nella grappa, ma c’è anche chi preferisce il rum. Devono restare immersi per un'ora.Prendere i datteri nel frattempo e snocciolarli, per tagliarli a fettine.Quindi sciogliere il lievito in acqua tiepida e impastare con farina, sale e un po’ di miele, fino a che non si ottiene un composto morbido. Lasciare la pasta a lievitare per una mezz’ora in luogo caldo e asciutto.Al termine della lievitazione, è il momento di incorporare nella pasta il burro a pezzetti e un cucchiaio di miele, quindi si può aggiungere la farina per impastare il tutto, aggiungendo del latte.In questa fase si aggiungono l’uva sultanina e i canditi, e il resto della frutta secca scelta in precedenza (alcuni mettono anche la cannella e i chiodi di garofano).Impastare bene, per distribuire nella pasta la frutta secca e i canditi, quindi lasciare lievitare l’impasto per altre due ore.Al termine, va presa una placca da forno preventivamente imburrata e infarianta, dove bisognerà stendere il composto per lo spessore di un dito.Infornare a 180 gradi in un forno preventivamente riscaldato e impostare il timer per 30 minuti.Per donare la caratteristica colorazione, al termine, lo zelten andrà ricoperto con pennellate di latte o tuorlo d’uovo. Alcuni vi cospargono anche gherigli di noci.Video - come preparare lo zelten a NataleNel video sottostante è possibile apprendere come preparare lo zelten a Natale, passo dopo passo, secondo un’altra variante.

