https://it.sputniknews.com/20211225/variante-omicron-in-arrivo-test-rapido-risultati-in-4-ore-14336394.html

Variante Omicron, in arrivo test rapido: risultati in 4 ore

Variante Omicron, in arrivo test rapido: risultati in 4 ore

Un nuovo tipo di test elaborato in Corea del Sud permetterà di individuare la positività alla malattia in appena 4 ore. 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T08:30+0100

2021-12-25T08:30+0100

2021-12-25T08:30+0100

italia

salute

virus

coronavirus

sanità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/16/9683935_0:101:961:641_1920x0_80_0_0_f0c9f74853a5329f9e55fcbcaa9204a4.jpg

Buone notizie per questo Natale in arrivo dalla Corea del Sud: gli esperti dell'equipe del Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) hanno elaborato un tipo di test che permetterà di rivelare la presenza della variante in appena 4 ore.Lo riporta l'agenzia di stampa del Paese Newsis.Il test è già pronto per essere distribuito a partire dal 30 dicembre, e costituisce un importante passo avanti nella lotta alla variante Omicron, se si pensa che la variante ha una notevole capacità di diffusione, come traspare da vari studi che la danno capace di raddoppiare i contagi già nell'arco di 2 o 3 giorni.Il nuovo tampone sarà in grado di verificare la presenza di tutte le variabili maggiori fino ad ora conosciute, con focus come detto sulla Omicron, che vede concentrare su di sè l'attenzione dei vari ministeri della Salute per la notevole capacità infettiva manifestata.Il Paese ha rilevato questo 1 dicembre la presenza della variante, in una coppia di ritorno da un viaggio in Nigeria. Le autorità del Paese hanno da subito attivato l'allerta sui primi casi riscontrati, dando il via alle azioni di contenimento previste dai protocolli sanitari nazionali.La variante Omicron, i cui primi casi si sono riscontrati in Sudafrica, si è subito diffusa in gran parte del mondo, e sta destando viva preoccupazione, specie in Europa.Non è stato ancora dichiarato dalle autorità sud-coreane se il test ideato verrà fornito ad altri Paesi o no. L'importanza del nuovo test si evince però dalle stesse parole entusiaste di Jeong Eun-Kyeong, a capo della KDCA, come riportato da Adnkronos:

https://it.sputniknews.com/20211224/omicron-limmunologa-viola-non-e-vero-che-e-meno-grave-della-delta-14319204.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, salute, virus, coronavirus, sanità