Trump, portavoce fa causa a commissione del 6 gennaio che ambisce a suoi documenti finanziari

25.12.2021

L'attuale portavoce dell'ex presidente Donald Trump, Taylor Budowich, ha citato in giudizio la commissione della Camera di 9 membri che indaga sull'assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio, nel tentativo di impedire di accedere ai documenti finanziari, riferisce Fox News.Presieduta dal rappresentante Bennie Thompson, la commissione aveva in precedenza inviato un mandato di comparizione a JPMorgan Chase, per sondare la pista del denaro che avrebbe portato al finanziamento e alla pianificazione del raduno Stop the Steal da parte dei sostenitori di Trump il 6 gennaio, comizio che ha preceduto la rivolta in Campidoglio.Budowich, che ha anche citato in giudizio la presidente della Camera Nancy Pelosi e JPMorgan Chase, rappresentata dal procuratore generale Loretta Lynch, ha sostenuto nella deposizione del tribunale che gli era stato negato il giusto processo in materia e che non gli era stata concessa l'opportunità di rivedere la citazione per stabilire "l'estensione o la portata delle informazioni e delle registrazioni richieste".Si afferma che la commissione abbia inviato la citazione a JPMorgan Chase il 23 novembre. La banca, secondo i media, ha inviato un avviso a Budowich in merito alla sua decisione di conformarsi alla citazione da consegnare il 22 dicembre.Poiché quello era il giorno in cui Budowich si trovava a Washington DC a testimoniare, è stato in grado di leggere solo la lettera che ha ricevuto al suo indirizzo di casa in California il giorno successivo, 23 dicembre. L'avviso di JPMorgan Chase lo ha informato della scadenza del venerdì per presentare una mozione legale che bloccasse il rilascio dei suoi documenti al comitato. L'avviso non includeva una copia della citazione o dettagli chiarificatori."Ad aggravare l'assurdità, né la commissione né JPMorgan Chase mi forniranno una copia del contenuto effettivo della citazione", ha affermato Budowich.Il portavoce di Trump ha evidenziato la natura "illegittima" dell'indagine lanciata dalla commissione.A luglio, Nancy Pelosi aveva nominato il rappresentante dell'Illinois Adam Kinzinger e il rappresentante Liz Cheney del Wyoming – gli unici repubblicani della commissione – senza l'accordo del leader della minoranza alla Camera Kevin McCarthy. Kinzinger e Cheney erano stati tra i 10 repubblicani della Camera che hanno votato per il secondo impeachment di Trump. Dopo la mossa di Pelosi, il leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy aveva dichiarato che la commissione stava organizzando un "processo fittizio".Poiché la presidente della Camera ha nominato solo nove membri della commissione, gli avvocati di Budowich sottolineano che lo stesso ha violato la propria risoluzione di autorizzazione, che affermava che la commissione "dovrà" nominare 13 membri. La denuncia di Taylor Budowich ha insistito sul fatto che la citazione in giudizio, che costringe JPMorgan Chase a fornire i propri documenti finanziari, viola il Primo Emendamento.Il portavoce di Donald Trump ha anche indicato di aver precedentemente collaborato con la commissione speciale della Camera, per indagare sull'assalto del 6 gennaio a Capitol Hill, sedendosi sul banco degli imputati per "circa quattro ore di testimonianza giurata" e fornendo "più di 1.700 pagine di documenti".Questi ultimi avrebbero incluso transazioni bancarie e messaggi di testo relativi al suo "coinvolgimento nella pianificazione di una manifestazione pacifica e legale per celebrare i successi del presidente Trump".Budowich ha aggiunto che, per lui, la causa federale non riguardava la politica."Il governo non dovrebbe essere un'arma da usare liberamente contro avversari politici e privati ​​cittadini, ma sembra che questo Congresso guidato dai democratici sia intenzionato a codificare questo precedente", ha aggiunto Budowich. Ora si sta cercando un ordine restrittivo temporaneo per impedire alla banca di consegnare le sue informazioni al comitato.Secondo precedenti notizie di stampa, la commissione speciale aveva scritto a Taylor Budowich il 22 novembre, dicendo che lo stesso aveva condotto una campagna pubblicitaria sui social e sulla radio per incoraggiare le persone a partecipare alla manifestazione tenutasi sull'Ellipse", a Washington DC, il 6 gennaio 2021, a sostegno dell'allora presidente Trump e delle sue accuse di frode elettorale. La commissione speciale si riferiva a circa 200mila dollari che sarebbero stati indirizzati alle organizzazioni resesi responsabili dei fatti del 6 gennaio.Il 6 gennaio 2021, quando il Congresso è stato convocato in una sessione congiunta per certificare la vittoria del democratico Joe Biden alle elezioni presidenziali, migliaia di sostenitori di Trump hanno preso d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti. Cinque persone, tra cui un ufficiale della polizia del Campidoglio, sono morte negli scontri.Gli eventi sono stati preceduti da una manifestazione di sostenitori di Trump. I Democratici hanno insistito sul fatto che le affermazioni di Donald Trump sulla frode elettorale abbiano incitato la cosiddetta "insurrezione" in Campidoglio.L'ex presidente repubblicano, che ha ripetutamente affermato che le elezioni presidenziali del 2020 gli sono state "rubate" e ha suggerito che le macchine per il voto fossero state manipolate, è stato accusato di "incitamento" alla violenza. Nonostante abbia respinto con veemenza le accuse, Donald Trump è stato successivamente messo sotto accusa dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti con l'accusa di incitamento all'insurrezione. In seguito, è riuscito ad eludere la condanna al Senato.I democratici hanno istituito la commissione speciale della Camera, per indagare sulla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti il ​​30 giugno scorso, dopo che i repubblicani hanno bloccato un disegno di legge per la creazione di una commissione indipendente sulla questione.La commissione ha riportato informazioni sul processo di pianificazione alla base degli eventi di quel giorno, presentando dozzine di tabulati telefonici di persone legate al raduno Stop the Steal, che ha preceduto la rivolta.Decine di ex membri dello staff di Trump sono stati anche citati in giudizio per la loro testimonianza, molti dei quali si sono rifiutati di collaborare.Giovedì, lo stesso Trump ha chiesto alla Corte Suprema di bloccare una richiesta di documenti della Casa Bianca da parte del comitato della Camera, dopo che due settimane prima due tribunali di grado inferiore avevano respinto le argomentazioni.Cause separate sono state intentate dal conduttore di InfoWars Alex Jones e dall'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump Michael Flynn, nel tentativo di evitare citazioni in giudizio per i loro tabulati telefonici da parte della commissione della Camera.I repubblicani sostengono che la commissione che indaga sugli eventi del 6 gennaio non è altro che una caccia alle streghe politica.

