Tragedia di Natale nell'Egeo: 27 migranti perdono la vita in due diversi naufragi

27 morti nella giornata di oggi, per due incidenti avvenuti nel mar dell'Egeo. Il primo nei pressi dell'isola di Paros, il secondo al largo di Antikythera. 153... 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T10:18+0100

2021-12-25T10:18+0100

2021-12-25T11:56+0100

grecia

immigrazione

mar egeo

tragedia

Sono in 27 ad aver perso la vita in due tragedie avvenute nella giornata di oggi nel mar dell'Egeo. Una prima imbarcazione è affondata dopo che si era rovesciata nei pressi dell'isola di Paros, una seconda al largo di Antikythera.Le autorità elleniche riportano, in riferimento a questo secondo caso, che circa in 90, tra cui vi sarebbero anche 27 bambini e 11 donne, hanno raggiunto la spiaggia; si segnala però anche il recupero di 11 cadaveri.16 i morti che risultano dal naufragio avvenuto a Paros, tra cui vi sarebbero anche 3 donne e un bambino. A riportarlo è la guardia costiera greca, che riferisce del salvataggio di 63 persone.Giannis Plakiotakis, ministro della navigazione e della politica delle isole ed ex-vice ministro del lavoro, del benessere e delle assicurazioni sociali, riferisce così in merito alle ennesime tragedie dell'immigrazione, puntando l'indice sui trafficanti di esseri umani:La Grecia è da anni, come l'Italia, al centro dei traffici internazionali di esseri umani e dei flussi di migranti, che sappiamo dare luogo molto spesso ad incidenti di questo tipo.L'UNHCR, agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, aveva detto nei giorni scorsi, riferendosi ad un incidente avvenuto al largo della località di Folegandros, che si è trattato del "peggior incidente avvenuto nell'Egeo quest'anno".L'agenzia stima che ad aver perso la vita in questo 2021 siano state ben 2.500 persone, nel periodo da gennaio a novembre.

grecia

mar egeo

grecia, immigrazione, mar egeo, tragedia