Tesla bloccherà agli automobilisti l'accesso ai videogiochi durante la guida

Tesla impedirà ai conducenti di giocare ai videogiochi durante la guida. 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T07:17+0100

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/14329189_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9edad9ddcbd8d617324752c907665f5c.jpg

Il produttore americano di veicoli elettrici Tesla bloccherà la possibilità di giocare ai videogiochi durante la guida, secondo una dichiarazione della National Highway Traffic Safety Administration, l'ente regolatore della sicurezza stradale.In precedenza, il regolatore americano aveva affermato di aver iniziato a controllare circa 580mila veicoli elettrici Tesla prodotti dal 2017, a seguito di segnalazioni sulla disponibilità di giocare ai videogiochi per i conducenti durante la guida. Secondo l'amministrazione, questa funzione può distrarre i conducenti, aumentando il rischio di incidenti.Ha aggiunto che ai sensi della legge sulla sicurezza dei veicoli, a un produttore di automobili è vietato vendere veicoli con difetti che rappresentano un rischio irragionevole per la sicurezza, inclusa la distrazione dei conducenti dalla guida sicura. I videogiochi sui display centrali, secondo il regolatore, sono stati messi a disposizione del conducente durante la guida, a partire da dicembre 2020. Fino a quel momento la app funzionava solo quando il veicolo elettrico era fermo in sosta.La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici e tecnologie correlate. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici, utilizzando la propria tecnologia e li vende ad altre case automobilistiche come Toyota e Daimler.

2021

