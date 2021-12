Eslami ha risposto no quando gli è stato chiesto se l'Iran avrebbe superato il 60% di arricchimento dell'uranio se le parti non riuscissero a tornare al Piano d'azione congiunto globale del 2015.Ha sottolineato che il programma nucleare di Teheran mira a supportare le esigenze di produzione industriale nazionale, nonché le esigenze dei consumatori iraniani per determinati beni.Il 17 dicembre si è conclusa la settima tornata dei colloqui di Vienna per riportare l'Iran all'accordo sul nucleare e annullare le sanzioni statunitensi. Le parti hanno concordato due bozze, che includevano questioni riguardanti gli interessi iraniani.

Teheran non intende superare il livello del 60% di arricchimento dell'uranio, anche se le parti dei negoziati di Vienna non raggiungono un accordo e gli Stati... 25.12.2021, Sputnik Italia

Teheran: livello arricchimento uranio non sarà superiore al 60% anche con sanzioni USA in vigore

Teheran: livello arricchimento uranio non sarà superiore al 60% anche con sanzioni USA in vigore

Teheran: livello arricchimento uranio non sarà superiore al 60% anche con sanzioni USA in vigore

© AP Photo Programma nucleare iraniano © AP Photo

Seguici su

Teheran non intende superare il livello del 60% di arricchimento dell'uranio, anche se le parti dei negoziati di Vienna non raggiungono un accordo e gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni, ha dichiarato in un'intervista a Sputnik Mohammad Eslami, direttore dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana (Aeoi).