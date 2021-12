https://it.sputniknews.com/20211225/soldato-americano-insulta-in-diretta-biden-durante-gli-auguri-di-natale-14345360.html

Soldato americano insulta in diretta Biden durante gli auguri di Natale

Soldato americano insulta in diretta Biden durante gli auguri di Natale

Durante gli auguri natalizi, un soldato in collegamento telefonico ha insultato il presidente Joe Biden.

Un soldato statunitense ha insultato il presidente Joe Biden durante gli auguri natalizi, tuttavia l'inquilino della Casa Bianca non se ne è accorto. Lo scrive il New York Post.Il fatto è avvenuto durante le tradizionali telefonate ad un membro del Comando di difesa aerospaziale nordamericano (NORAD). Alla fine della conversazione, l'interlocutore si è congratulato con Biden e sua moglie per le festività, usando lo slogan preferito dei critici del capo di Stato americano.Questa frase anti-Biden è nata dopo le gare NASCAR di ottobre in Alabama. Mentre il vincitore Brandon Brown era intervistato da un giornalista della NBC Sports, i tifosi cantavano dietro di lui. Il giornalista presumeva che stessero gridando "Vai, Brandon" (Let's go Brandon), a sostegno del pilota, ma in realtà la frase era "Fo**titi Biden" (F**ck you Biden). Da allora, la frase Let's go Brandon ha assunto un significato negativo nello slang della politica americana nei confronti del presidente democratico.

