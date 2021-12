https://it.sputniknews.com/20211225/sindaco-di-roma-gualtieri-fa-il-volontario-nelle-mense-per-poveri-il-giorno-di-natale-14342813.html

Giorno di Natale, sindaco di Roma Gualtieri fa il volontario nelle mense per poveri

Giorno di Natale, sindaco di Roma Gualtieri fa il volontario nelle mense per poveri

In giacca e cravatta, ma al lavoro come volontario nelle mense per i poveri di Roma. 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T12:39+0100

2021-12-25T12:39+0100

2021-12-25T12:56+0100

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/14342947_74:0:1455:777_1920x0_80_0_0_f04608d7e5ab876d2d3f58e4195628f4.jpg

Così si è presentato questa mattina, 25 dicembre, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, prima a Colle Oppio, presso la mensa Giovanni Paolo II, e in seguito ospite al pranzo per i poveri della comunità di Sant’Egidio, che torna in presenza nella chiesa di Santa Maria in Trastevere, come da tradizione.Quella di Gualtieri è una visita in forma privata, una scelta per portare la solidarietà del sindaco ai senza dimora che frequentano la maggiore delle mense sociali presenti nella Capitale e gestite dalla Caritas italiana.Con il sindaco il direttore della Caritas Giustino Trincia.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roma