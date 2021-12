https://it.sputniknews.com/20211225/scontro-capezzone-pregliasco-su-covid-e-vaccini-tra-giornalista-e-virologo-volano-parole-grosse-14341350.html

Scontro Capezzone-Pregliasco su Covid e vaccini, tra giornalista e virologo volano parole "grosse"

Scontro Capezzone-Pregliasco su Covid e vaccini, tra giornalista e virologo volano parole "grosse"

Rimbalza, in queste ore, nella rete, attraverso vari tweet e contro-tweet, il dibattito andato in onda alla trasmissione TV Controcorrente. I due si scambiano... 25.12.2021, Sputnik Italia

Parole infuocate quelle scambiate da Daniele Cepezzone, attuale editorialista del quotidiano La Verità, e il virologo Fabrizio Pregliasco, sulla falsariga della polemica sollevatasi in questi giorni sui "virologi star" e sulla loro presenza in TV, che alcuni riterrebbero inopportuna, se non ingombrante.Capezzone ha detto a Pregliasco: "gioco duro ma con grande rispetto, avete creato una tale trasformazione in intrattenitori di voi stessi che anche quando Lei dice e succede una cosa vera non vi crede più nessuno. Siete degli intrattenitori".Poi ha rincarato la dose, citando tre punti che contesta al virologo presente in trasmissione:Ha controbattuto Pregliasco: "Sulla riduzione dell'efficacia in realtà si è visto via via nel tempo ma (...) è sempre difficile prendere delle decisioni, (...) invece lei dice sempre stupidaggini", ma a quel punto ha sbottato Capezzone, con un "non lascio a Lei il monopolio delle ca****te neanche a Natale", con ulteriore polemica nella polemica in studio, per i toni accesi e pesanti che ha preso nel mentre la discussione.La discussione infine si è spostata sui numeri della pandemia, dove da un lato Capezzone ha riferito che l'Italia avrebbe un numero di contagiati maggiore della Gran Bretagna, dove però il numero delle dosi di vaccino disponibili, a sentire lui, è nettamente superiore, smentito in studio però ancora una volta da Pregliasco e da Piero Sansonetti, giornalista.

