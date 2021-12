https://it.sputniknews.com/20211225/russia-consegnato-a-rosatom-nuovo-rompighiaccio-a-propulsione-nucleare-sibir-14333002.html

Russia, consegnato a Rosatom nuovo rompighiaccio a propulsione nucleare "Sibir"

Russia, consegnato a Rosatom nuovo rompighiaccio a propulsione nucleare "Sibir"

La prima nave rompighiaccio a propulsione nucleare di serie del progetto 22220 "Sibir" è stata consegnata a Rosatom per essere operativa. 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T07:46+0100

2021-12-25T07:46+0100

2021-12-25T07:46+0100

rosatom

nucleare

russia

tecnologia

rompighiaccio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/14334836_0:2:1431:806_1920x0_80_0_0_62e07a01bd46eef48df99ae5cfa4e284.jpg

Il nuovo primo rompighiaccio a propulsione nucleare russo di serie del progetto 22220 "Sibir" è stato consegnato a Rosatom per essere operativo nella giornata di oggi, ha riferito la società statale nucleare russa. Dopo il completamento delle pratiche burocratiche e la preparazione per la navigazione, il primo rompighiaccio nucleare universale seriale "Sibir" lascerà San Pietroburgo in direzione di Murmansk, afferma il comunicato stampa. L'inizio dei lavori di costruzione del rompighiaccio "Sibir" è avvenuto il 26 maggio 2015, mentre il varo il 22 settembre 2017. Ora nelle acque della rotta "passaggio a nord-est" nell'Artico è operativo il principale rompighiaccio nucleare universale "Arktika" del progetto 22220. Al momento nel cantiere navale di San Pietroburgo continua la costruzione dei rompighiaccio nucleari universali Ural, Yakutia e Chukotka. I rompighiaccio nucleari del progetto 22220 con una potenza di 60 MW sono attualmente i più grandi e potenti al mondo. Sono necessari per garantire la leadership russa nell'Artico. La lunghezza della nave è di 173,3 metri, la larghezza di 34 metri, il dislocamento è di 33.500 tonnellate. Questi rompighiaccio saranno in grado di far navigare convogli di navi in ​​condizioni artiche, rompendo il ghiaccio fino a tre metri di spessore. Inoltre permetteranno alle petroliere provenienti dalle penisole di Yamal e Gydan e dalla piattaforma del Mare di Kara di raggiungere la regione Asia-Pacifico.

https://it.sputniknews.com/20211116/test-in-mare-per-la-nuova-nave-rompighiaccio-a-propulsione-nucleare-russa-siberia-13785978.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rosatom, nucleare, russia, tecnologia, rompighiaccio