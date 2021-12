https://it.sputniknews.com/20211225/rostec-volo-inaugurale-per-il-jet-russo-mc-21-300-con-ali-composite-di-produzione-nazionale-14346757.html

Rostec: volo inaugurale per il jet russo MC-21-300 con ali composite di produzione nazionale

Il primo aereo MC-21-300 della Russia con ali composite di produzione locale ha effettuato il suo volo inaugurale sabato, ha affermato la società statale... 25.12.2021, Sputnik Italia

"Oggi l'aereo MC-21-300, le cui ali sono realizzate in materiali compositi polimerici prodotti in Russia, ha effettuato il volo inaugurale. Il jet è decollato dall'aerodromo dell'impianto aeronautico di Irkutsk, una controllata della società Irkut del gruppo Rostec. Il volo è avvenuto normalmente", ha affermato la società in una nota.Secondo il ministro, la Russia ha prodotto ali composite per due aerei, con il terzo set attualmente in produzione.L'aereo Irkut MC-21 è un aereo a media e corta distanza di nuova generazione, con una capacità di 150-211 passeggeri. La presentazione del velivolo è avvenuta nel giugno 2016 nella città russa di Irkutsk. Il volo inaugurale del primo prototipo è avvenuto il 28 maggio 2017.

