https://it.sputniknews.com/20211225/roma-jihad-bianca-arrestato-per-terrorismo-fondatore-di-struttura-paramilitare-14337615.html

Roma, Jihad Bianca. Arrestato per terrorismo fondatore di struttura paramilitare

Roma, Jihad Bianca. Arrestato per terrorismo fondatore di struttura paramilitare

Avevano costituito una sorta di struttura paramilitare suprematista definita “Jihad Bianca” e che prendeva il nome di Unione forze identitarie. Lungi... 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T09:12+0100

2021-12-25T09:12+0100

2021-12-25T09:12+0100

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/10169243_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b06f2c4cfc5594fb0f13f2975a15e2be.jpg

I loro libri di indottrinamento erano il Mein Kampf, libri sulla storia di Benito Mussolini.La Procura di Roma ha arrestato il capo della organizzazione considerata terroristica a Ciampino ed è stato disposto l’obbligo di dimora per tre persone e l’obbligo di firma per un’altra persona.Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti coltelli, bastoni e sciabole.L’indottrinamento della Jihad Bianca consisteva nell’insegnare alle giovani leve, pescate dai substrati sociali problematici, come fabbricare esplosivi rudimentali e come organizzare attentati, come fabbricare armi artigianali e come manipolare sostanze chimiche reperibili sul mercato per usarle a scopo offensivo.L’organizzazione si ramificava sul resto del territorio nazionale, infatti, la Procura di Roma ha disposto perquisizioni a casa di ulteriori quattro persone, riporta il RomaToday.Secondo quanto appurato dalla Digos di Roma e dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, il gruppo estremista era vicino al gruppo suprematista bianco noto come Feuerkrieg Division, un ramo della Atomwaffen Division. Quest’ultima organizzazione è stata inserita dal governo del Regno Unito nella sua lista dei gruppi terroristici.Secondo le investigazioni il gruppo suprematista agiva con una modalità operativa di ultima generazione, che si avvaleva del canale web fornendo attività di propaganda alla loro “causa”.Una propaganda basata sul razzismo e che faceva leva sulla segretezza dei suoi partecipanti con modalità definite paramilitari.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

terrorismo