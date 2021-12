https://it.sputniknews.com/20211225/rivelata-tecnica-preispanica-per-cucinare-cibo-salutare-14351492.html

Rivelata tecnica preispanica per cucinare cibo salutare

Si tratta di una tecnica utilizzata fin dall'epoca preispanica e continua ad essere usata fino ai giorni nostri: è fondamentale nella preparazione di cibi a... 25.12.2021, Sputnik Italia

E' la nixtamalizzazione, antico metodo per la preparazione di cibi a base di mais e che consiste nel cuocere i chicchi in una soluzione fortemente alcalina, con idrossido di calce, lasciandoli riposare dalle 10 alle 12 ore, durante le quali si verificano cambiamenti fisici e chimici che apportano benefici per la nostra salute.Quali contributi nutrizionali fornisce la nixtamalizzazione?Le tortillas sono l'alimento più noto che necessita di nixtamalizzazione per la sua preparazione. Hanno un alto contenuto di carboidrati complessi, nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo e il loro apporto calorico moderato non provoca sovrappeso.

