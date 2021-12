https://it.sputniknews.com/20211225/rientro-a-scuola-dopo-le-feste-con-la-mascherina-ffp2-per-studenti-e-tutto-personale-scolastico-14348951.html

Rientro a scuola dopo le feste con la mascherina Ffp2 per studenti e tutto personale scolastico

Rientro a scuola dopo le feste con la mascherina Ffp2 per studenti e tutto personale scolastico

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto, che prevede inoltre il green pass rafforzato (guarigione dal Covid o vaccinazione) per entrare in... 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T17:48+0100

2021-12-25T17:48+0100

2021-12-25T17:48+0100

italia

società

scuola

coronavirus in italia

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/10199517_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_bf6375cbc0776ce17f4e321fb03f6c30.jpg

Dopo un Natale e Capodanno trascorso con lo spauracchio della variante Omicron e della ripresa dei contagi, studenti e personale scolastico rientreranno a scuola il 10 gennaio con una novità: l'obbligo dell'uso della mascherina Ffp2 o Ffp3. La norma è contenuta nel decreto legge pubblicato il 24 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale in relazione alla "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia".Nel decreto si fa menzione anche al ruolo del super green pass, noto anche come green pass rafforzato, che viene concesso esclusivamente ai guariti dal Covid o alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario: la suddetta certificazione sarà necessaria per accedere in musei e luoghi di cultura, palestre, piscine e sport di squadra, centri benessere, terme, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, ricreativi e sociali "dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza".Novità anche per i viaggiatori in arrivo in Italia: se accertata la positività mediante un tampone genico o molecolare, bisognerà restare in isolamento fiduciario a proprie spese per un "periodo di dieci giorni ove necessario presso i Covid Hotel, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario".Negli ultimi giorni la situazione epidemiologica del Covid in Italia ha vissuto un graduale e costante peggioramento e proprio alla Vigilia di Natale è stato registrato il record di nuovi casi dall'inizio dellla pandemia

https://it.sputniknews.com/20211213/covid-in-italia-ricciardi-linverno-sara-durissimo-14166053.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, società, scuola, coronavirus in italia, green pass