https://it.sputniknews.com/20211225/putin-rassicura-la-serbia-in-base-agli-accordi-gas-sufficiente-per-linverno-14344279.html

Putin rassicura la Serbia: in base agli accordi, gas sufficiente per l'inverno

Putin rassicura la Serbia: in base agli accordi, gas sufficiente per l'inverno

Durante una conversazione telefonica, il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato al capo di Stato serbo Aleksandar Vucic che, in base agli accordi, la... 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T14:19+0100

2021-12-25T14:19+0100

2021-12-25T14:19+0100

russia

vladimir putin

energia

serbia

gas russo

alexander vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/711/95/7119532_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_015adafe84ef1824eb6a1c2feff44944.jpg

Nella giornata di ieri, Vucic aveva fatto sapere che avrebbe chiesto al presidente russo ulteriori forniture di gas.I presidenti dei due paesi si sono dichiarati disposti "ad un'ulteriore stretta cooperazione tra Serbia e Russia sull'intero spettro delle questioni dell'agenda bilaterale, regionale e internazionale".Vucic ha inoltre ringraziato Putin per aver fornito a Belgrado il sistema Kornet ATGM, definendo i missili di fabbricazione russa contro i veicoli corazzati "i migliori al mondo".Il direttore della compagnia statale Srbiyagaz, Dusan Bajatovic, in precedenza si era recato a San Pietroburgo, dove lunedì scorso sono iniziate le trattative con la dirigenza di Gazprom su forniture aggiuntive di 4 milioni di metri cubi di gas al giorno, dal momento che la Serbia ha bisogno di 10 milioni di metri cubi al giorno e 3 miliardi di metri cubi di gas all'anno.Vucic ha dichiarato l'8 dicembre di aver discusso con la dirigenza di Gazprom la ricezione di ulteriori volumi di gas dalla Russia, oltre 2 miliardi di metri cubi all'anno. Gazprom aveva affermato in precedenza che negli 11 mesi di quest'anno ha esportato il 57% in più di gas in Serbia, rispetto all'intero 2020.Il 25 novembre, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto il presidente serbo a Sochi, dove hanno avuto colloqui su un ampio insieme di questioni.Ora la Russia è in realtà l'unico fornitore di gas naturale alla Serbia, che negli ultimi anni ha ricevuto oltre 2 miliardi di metri cubi attraverso il gasdotto che si snoda tra l'Ucraina e l'Ungheria. Il 1° gennaio di un anno fa sono iniziate le forniture alla Serbia attraverso il gasdotto della Bulgaria, che riceve combustibile da Turkish Stream.

https://it.sputniknews.com/20211224/putin-in-europa-sciocchi-gli-sforzi-per-bloccare-il-nord-stream-2-i-prezzi-del-gas-scenderebbero-14330341.html

russia

serbia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, vladimir putin, energia, serbia, gas russo, alexander vucic