Papa Bergoglio alla messa di Natale: "basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo"

Il Santo Padre in occasione di questo Natale lancia un appello sulla dignità del lavoro, auspicando la fine delle morti sul lavoro. Celebrando la messa nella... 25.12.2021, Sputnik Italia

Papa Francesco in occasione delle celebrazioni per la notte di Natale lancia un messaggio chiaro: ridare dignità al lavoro. Tema centrale quest'anno quindi, l'operato quotidiano dell'uomo, e il ritorno alla semplicità, ma anche alla comunione della società, come traspare dalle Sue stesse parole, riportate da Adnkronos:Come ogni anno la messa per il Santo Natale è stata celebrata dal Papa nella Basilica di San Pietro in Roma, accolto dai numerosi fedeli presenti.Bergoglio ha manifestato con una preghiera la devozione all'icona della Madonna Salus Populi Romani cui il Santo Padre si sente particolarmente legato.Ha poi ascoltato il coro della Sistina nell'intonazione del canto "Dominus dixit ad me".Proprio sul lavoro il Suo accorato appello, volto nell'auspicio che cessino le numerose morti che purtroppo insidiano l'uomo nell'operato quotidiano delle proprie mansioni, come riportato da rainews24:Per il Santo Padre, Dio ha scelto la via della semplicità, della piccolezza per manifestarsi a tutti noi: "La piccolezza è la via che ha scelto per scaldarci il cuore". Il Papa ha poi menzionato il presepe, dove "nella sua piccolezza c'è tutto, guardiamo ancora al presepe e vediamo che Gesù alla nascita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri. Chi sono? I pastori. Erano i più semplici e sono stati i più vicini al Signore. Lo hanno trovato perché, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge".Ancora sulla semplicità: "Nel presepe di grande non c'è nulla (...)e lì c'è Dio. Ecco il messaggio". Il Papa induce alla riflessione più volte su questo punto:Un messaggio di Natale del Santo Padre con un duplice appello accorato, da un lato auspicando una dignità del lavoro che troppo spesso viene calpestata nei diritti e dall'altro un elogio della semplicità come via per aspirare ad una vita piena, andando oltre le aspirazioni mondane e terrene.

