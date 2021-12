https://it.sputniknews.com/20211225/nuovi-concorsi-pubblici-in-sicilia-in-palio-oltre-mille-posti-per-laureati-e-diplomati-14349555.html

Nuovi concorsi pubblici in Sicilia: in palio oltre mille posti per laureati e diplomati

Nuovi concorsi pubblici in Sicilia: in palio oltre mille posti per laureati e diplomati

Il governatore Nello Musumeci: “Una bella boccata d’ossigeno per l'amministrazione regionale, ma anche per il mercato del lavoro".

2021-12-25T21:55+0100

2021-12-25T21:55+0100

2021-12-25T21:55+0100

italia

sicilia

concorso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/765/45/7654533_0:0:1194:673_1920x0_80_0_0_2c50ccde8c6205c3c06a4ca9b902c718.jpg

Al via una nuova stagione di concorsi in Sicilia. Ad annunciarla, nel corso di una conferenza stampa a Catania la Vigilia di Natale è stato il governatore della Regione siciliana, Nello Musumeci.I posti in palio a tempo indeterminato per laureati e diplomati sono 1.170. In più, ha detto il presidente della Regione citato dal quotidiano La Sicilia, l’ente sta selezionando 83 profili ulteriori da impiegare a tempo determinato per lo sviluppo del Pnrr. Il bando verrà pubblicato il prossimo 29 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale e prevede 1.024 assunzioni nei centri per l’impiego, 100 posti per laureati e 46 posti nella forestale. L’amministrazione, ha aggiunto ancora il governatore ha bisogno di “giovani carichi di adrenalina, vogliosi di scommettersi e competere”. L’età media dei dipendenti più giovani, infatti, ha spiegato Musumeci, è di 56-57 anni.La fetta più grande di assunzioni riguarderà i centri per l’impiego. "Li rafforzeremo con oltre mille lavoratori di livello elevato e con competenze specifiche, affinché diventino delle vere Agenzie del lavoro con il compito di accompagnare le persone verso il proprio cammino professionale”, ha spiegato ai giornalisti l’assessore al Lavoro, Antonio Scavone.“Attualmente il Corpo conta circa 430 unità di personale, - ha chiarito l’assessore al Territorio e ambiente, Toto Cordaro - con questo concorso recluteremo nell’immediato altri 46 agenti e formeremo una graduatoria da cui attingerne nel prossimo quinquennio per coprire i 600 vuoti”.

sicilia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, sicilia, concorso