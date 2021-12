https://it.sputniknews.com/20211225/natale-2021-senza-regali-per-1-italiano-su-5-difficolta-economiche-14341760.html

Natale 2021 senza regali per 1 italiano su 5: difficoltà economiche

economia

natale

Sono i dati forniti da Coldiretti, che fa notare come la disponibilità economica di molte famiglie italiane resta ridotta come nel 2020, ma la situazione è però migliorata.Ed infatti sempre Coldiretti fa presente che sono “oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid”.Sarà, forse, anche per le ristrette condizioni economiche che il 93% degli italiani (9 su 10) hanno scelto di disertare i ristoranti e di mangiare a casa, in famiglia, tra parenti e amici.Il suo ruolo lo gioca comunque anche la variante Omicron, che spinge molti a tutelarsi oltre modo per evitare contatti con altre persone.Il Natale 2021 ha però fatto aumentare la spesa alimentare del +38%, rispetto al Natale 2020, con un valore medio che si è attestato intorno ai 113 euro a famiglia.Un 9% di italiani, invece, ha preferito ordinare cibo da asporto presso ristoranti e affini. In ultima istanza opteranno per piatti pronti da condividere con parenti e amici.Resistono 3,5 milioni di italiani, che invece hanno scelto di trascorrere al ristorante il Natale 2021, sostenuti dal green pass rafforzato. Un dato positivo, rispetto alla valle di lacrime del Natale 2020, ma pur sempre la metà rispetto ai numeri del 2019, fa notare Coldiretti.

