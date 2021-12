https://it.sputniknews.com/20211225/milano-esplosione-allalba-negli-uffici-di-generali-real-estate-in-ospedale-lattentatrice-14339173.html

Milano: esplosione negli uffici di "Generali Real Estate", in ospedale la presunta attentatrice

Un'esplosione ha interessato questa mattina di Natale il capoluogo lombardo, l'incidente è stato provocato mediante l'utilizzo di alcune taniche di benzina... 25.12.2021, Sputnik Italia

Un'esplosione di origine dolosa ha interessato questa mattina a Milano, in zona Maciachini, uno stabile di proprietà della Generali - Real Estate, divisione del gruppo che cura per la stessa il comparto degli investimenti immobiliari.L'incidente è avvenuto al primo piano della palazzina, che è interamente occupata da uffici.Al momento dello scoppio non erano per fortuna presenti persone, eccetto l'autrice presunta del folle gesto, trasportata d'urgenza in ospedale per le ferite riportate nell'esplosione.Per innescare l'esplosione, come riportato dagli stessi vigili del fuoco intervenuti, sono state usate alcune taniche di benzina: i vapori delle stesse avrebbero causato lo scoppio, avvenuto in un locale tecnico al primo piano dello stabile.Non sembra che vi siano danni strutturali all'edificio in seguito all'incidente.La donna, trasportata in ospedale in codice rosso, versa ora in gravissime condizioni.

