Milano avrà i taxi volanti dal 2026, il Comune approva l’intesa con gli Aeroporti Sea

Il Comune di Milano intende fare colpo sui turisti facoltosi che giungeranno nella città per le Olimpiadi invernali del 2026 e così sigla una intesa con Sea... 25.12.2021, Sputnik Italia

Si tratta di velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale che dal 2026 voleranno sopra le teste dei milanesi, per accompagnare i turisti e i passeggeri appena sbarcati dagli aeroporti al cuore di Milano.Ma dove atterreranno i taxi volanti di Milano dal 2026? Non in Piazza del Duomo a Milano, ma sui vertiport, dei piccoli aeroporti che dovranno essere ubicati da qualche parte.Qui c’è tutto il nodo di questa soluzione, il luogo di atterraggio in città. Perché se è vero che negli aeroporti non sono necessari particolari accorgimenti, se non quelli di individuare dei corridoi aerei per far volare gli apparecchi, per l’atterraggio a Milano serviranno luoghi idonei.Comune e Regione Lombardia dovranno individuare dei luoghi adatti, e già si pensa ai grattacieli e ai luoghi dove si svolgeranno le gare dell’Olimpiade.Per ora si firmano solo protocolli, ma sono la premessa per realizzare e concretizzare l’aerotaxi a Milano.Sea ha già trovato la società a cui affidare i lavori di costruzione dei vertiporti, si chiama Skyports e ha realizzato il vertiporto di Singapore.Si deve comunque considerare che oltre alla sicurezza per chi sta sotto, anche l’inquinamento sonoro è un fattore cruciale. La stessa assessora alla Mobilità Arianna Censi, al Corriere di Milano, ha fatto presente che in passato sono stati chiusi gli eliporti a causa dell’inquinamento sonoro che generavano.Sapranno essere più silenziosi i taxi volanti? Non è ancora chiaro, per ora è noto che il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 150 euro e che non inquineranno l’aria, perché sono elettrici.Il traffico cittadino non si sa quanto ne beneficerà, in compenso quello aereo incrementerà.

