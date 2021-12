https://it.sputniknews.com/20211225/mani-della-mafia-nella-formazione-professionale-sequestro-di-beni-per-25-milioni-a-imprenditore-14329714.html

Mani della mafia nella formazione professionale, sequestro di beni per 2,5 milioni a imprenditore

Arrestato l’ex vice sindaco di Alcamo (Trapani) e imprenditore Pasquale Perricone, nell’ambito di un'indagine antimafia condotta dalla Dda e dalla Guardia di... 25.12.2021, Sputnik Italia

Sequestrati 2,5 milioni di euro di beni all’imprenditore, perché partecipava a gare di appalto pubblico conseguendo profitti illeciti da finanziamenti pubblici previsti per la formazione di professionale. Lo riporta il Fatto Quotidiano.Secondo le ricostruzioni delle indagini, l’operato dell’ex sindaco di Alcamo è considerato mafioso, perché elargiva il 2% del prezzo corrisposto dall’ente pubblico a una famiglia mafiosa locale.L’uomo era già stato arrestato nel 2016 e rinviato a giudizio per questi fatti. Ora arriva il sequestro pari a 2,5 milioni di euro di beni, tra cui 6 compendi aziendali attivi nel settore della formazione professionale, edile e del commercio, il 50% delle quote di una società immobiliare, 4 immobili e 6 rapporti finanziari.

