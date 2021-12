https://it.sputniknews.com/20211225/la-nuova-arma-delloms-per-battere-il-covid-14348319.html

La nuova arma dell'Oms per battere il Covid

La nuova arma dell'Oms per battere il Covid

Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità vaccini e mascherine non bastano a contenere la diffusione del virus. È la ventilazione la nuova arma per limitare i contagi.

2021-12-25T15:53+0100

2021-12-25T15:53+0100

2021-12-25T15:53+0100

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/13988291_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0a4358fac4194f84635c5eeb8f7184e3.jpg

Nella lotta contro il Covid vaccini e mascherine, da soli, non bastano. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della Sanità, che ora per contrastare la diffusione del virus punta su un’arma ulteriore. Assieme ad immunizzazione, lavaggio delle mani, dispositivi di protezione individuale e distanziamento sociale c’è una quinta possibilità e cioè la ventilazione.Per Luca Fontana, technical officer dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e tossicologo, intervistato dal Corriere della Sera, arieggiare gli ambienti chiusi “permette di ridurre la concentrazione di aerosol infettivo nell’aria" e, di conseguenza, "il rischio d’infezione”.Si può fare in diversi modi, con i purificatori d’aria, semplicemente aprendo le finestre o in maniera più efficace attraverso la “ventilazione meccanica controllata”.Il Covid, infatti, si contrae “attraverso l’esposizione a fluidi respiratori infettivi rilasciati come particelle di diverse dimensioni durante l’espirazione”. Le più piccole sono capaci di restare nell’ambiente a lungo e quindi la trasmissione può avvenire attraverso l’inalazione delle particelle infettive che si accumulano nell’aria. Ventilare gli ambienti con sistemi di ventilazione meccanica controllata permetterebbe di limitare la diffusione del contagio.“È evidente che non possiamo pensare di creare un impianto di ventilazione meccanica controllata in tutti gli edifici dall’oggi al domani. Ma è importante cominciare. Potremmo iniziare a valutare lo stato della ventilazione, migliorarla o ridurre l’occupazione degli spazi. E anche comunicare meglio l’importanza della ventilazione per mitigare il rischio di infezione”, si legge nell’intervista pubblicata dal Corriere.“Per quanto possa essere elevato l’investimento iniziale, - spiega il rappresentante dell’Oms - sarà comunque accettabile se comparato con i futuri benefit”. Fontana propone di introdurre un bonus per incentivare privati e aziende a dotarsi di sistemi di questo tipo, che potrebbero dare un contributo importante anche per limitare la diffusione delle altre malattie respiratorie.L’organizzazione, intanto, ha pubblicato una serie di raccomandazioni sulla ventilazione, ed ha in cantiere due progetti. Il primo è la creazione di un “modello fisico da fornire ai governi sulla base del quale potranno orientarsi per sviluppare gli standard di ventilazione negli ambienti pubblici”, mentre il secondo è uno strumento “a disposizione di tutti grazie al quale sarà possibile calcolare il rischio di infezione” che potrebbe essere disponibile già dal 2022.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

coronavirus nel mondo