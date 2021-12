https://it.sputniknews.com/20211225/la-maggioranza-dei-francesi-e-favorevole-al-pass-vaccinale-e-a-quello-sanitario-sul-lavoro-14347104.html

La maggioranza dei francesi è favorevole al pass vaccinale e a quello sanitario sul lavoro

L'applicazione del pass vaccinale al posto di quello solo sanitario è sostenuta da due terzi dei francesi, secondo un'indagine di Odoxa-Backbone Consulting per... 25.12.2021, Sputnik Italia

La Francia sta affrontando la quinta ondata dell'epidemia di Covid-19, segnata da un focolaio di contagi e dall'arrivo della variante Omicron, che continua a progredire: il 24 dicembre sono stati registrati 94.124 nuovi casi.Il 27 dicembre il Consiglio dei ministri dovrà approvare il disegno di legge per la trasformazione del pass da "sanitario" a "vaccinale", pass che sarà attivato solo in caso di completo ciclo vaccinale eseguito.Un semplice test negativo sarà così insufficiente. Una iniziativa che ha suscitato critiche da parte di alcuni personaggi politici, come Marine Le Pen, Éric Zemmour o Jean-Luc Mélenchon.Tuttavia, l'applicazione di questo pass vaccinale da parte del governo sembra essere accettata dalla maggioranza dei francesi. In concreto risulta che il 66% è favorevole a questa misura, di cui il 43% "molto favorevole", contro il 33% contrario e l'1% di indecisi, secondo un sondaggio della Odoxa-Backbone Consulting per Le Figaro, pubblicato il 23 dicembre. I più giovani, gli under 35, sono stati i più restii a questa restrizione, con il 53% di gradimento rispetto al 78% degli over 65.Pass sanitario aziendaleSulla questione del pass sanitario al lavoro, provvedimento considerato dall'esecutivo ma ritirato dal ddl per "ragioni di fattibilità operativa" e che potrebbe tornare attraverso un emendamento, il 64% degli intervistati lo avrebbe accolto favorevolmente. Mentre il 35% è contrario e l'1% non lo sa.L'iniziativa è ampiamente sostenuta dai dipendenti del settore pubblico (71%) e dai residenti della regione di Parigi (69%). Tuttavia, si oppone il 42% dei dipendenti del settore privato e il 42% dei residenti dei comuni con meno di 20.000 abitanti.Da parte sua, il portavoce del governo Gabriel Attal ha dichiarato il 21 dicembre che non c'è consenso sulla necessità di un pass sanitario aziendale.Il sondaggio è stato condotto il 21 e 22 dicembre via Internet su un campione di 1.006 francesi rappresentativo della popolazione dai 18 anni in su.

