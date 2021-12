https://it.sputniknews.com/20211225/kate-middleton-mette-in-mostra-il-suo-talento-nascosto-di-pianista---video-14351320.html

Kate Middleton mette in mostra il suo talento nascosto di pianista - Video

Kate Middleton mette in mostra il suo talento nascosto di pianista - Video

La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è nota per essere un'appassionata di fotografia. Ma lo sapevate che sa anche suonare il pianoforte? 25.12.2021, Sputnik Italia

La moglie del principe William ha fatto un'apparizione a sorpresa a un concerto di Natale chiamato "Together at Christmas" che ha organizzato lei stessa. Kate Middleton ha suonato al pianoforte la canzone For These Who Can't Be Here insieme al famoso cantautore scozzese Tom Walker:L'esperto musicista ha inoltre definito la duchessa una persona molto gentile: è stata un'idea di Middleton quella di duettare con Walker, quindi "ha ringraziato personalmente tutti per l'opportunità di suonare insieme". La duchessa è una grande appassionata di musica. "È stato molto importante per me durante la pandemia, come penso lo sia stato per molti", afferma la Duchessa di Cambridge.

