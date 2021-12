https://it.sputniknews.com/20211225/iran-nelle-condizioni-di-produrre-combustibile-nucleare-e-conta-di-usarlo-presto-14347304.html

Iran nelle condizioni di produrre combustibile nucleare e conta di usarlo presto

L'Iran può produrre combustibile nucleare a livello nazionale e presto inizierà a usarlo nella centrale nucleare di Bushehr, ha dichiarato a Sputnik Mohammad... 25.12.2021, Sputnik Italia

L'Iran si aspetta che la compagnia nucleare statale russa Rosatom acceleri la costruzione della seconda e della terza unità di potenza nella centrale nucleare di Bushehr, che è in ritardo di quasi due anni, ha aggiunto Mohammad Eslami. Inoltre, Mosca fornisce a Teheran il combustibile nucleare necessario per il funzionamento del primo reattore. L'ultima fornitura di carburante russo è stata effettuata nell'aprile 2020.Teheran ha pagato per intero la Russia per la costruzione del primo reattore della centrale di Bushehr e non ha debiti in sospeso con Mosca, ha detto Mohammad Eslami. Ad agosto l'ambasciatore russo in Iran Levan Dzhagaryan ha affermato che Mosca e Teheran non hanno risolto la questione dell'esposizione finanziaria iraniana per la centrale nucleare di Bushehr a seguito delle sanzioni statunitensi che hanno congelato i fondi di Teheran nelle banche giapponesi e sudcoreane. Nonostante ciò, la centrale ha continuato a funzionare normalmente. La costruzione dei reattori nella centrale nucleare di Bushehr è il più grande progetto congiunto russo-iraniano. Il primo blocco della centrale nucleare, completato in collaborazione con la Russia, è stato connesso alla rete elettrica nazionale iraniana nel settembre 2011. La costruzione del secondo blocco è in corso, mentre è stato firmato un contratto per la costruzione di una terza unità. L'infrastruttura critica degli impianti nucleari iraniani è sicura e le vulnerabilità vengono costantemente monitorate per potenziali attacchi informatici, ha aggiunto Mohammad Eslami. I sistemi elettronici statali iraniani sono recentemente diventati bersaglio di attacchi informatici. Ad ottobre le reti di distributori di benzina iraniane sono state attaccate, consentendo ai conducenti iraniani di acquistare il carburante a prezzi inferiori. Le autorità hanno poi affermato che gli Stati Uniti e Israele erano dietro il cyber-attacco.

