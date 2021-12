https://it.sputniknews.com/20211225/in-diretta-la-benedizione-di-natale-urbi-et-orbi-di-papa-francesco-in-vaticano-14340768.html

In Diretta: La benedizione di Natale Urbi et Orbi di Papa Francesco in Vaticano

In Diretta: La benedizione di Natale Urbi et Orbi di Papa Francesco in Vaticano

Sabato 25 dicembre, Papa Francesco impartisce la tradizionale benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T11:56+0100

2021-12-25T11:56+0100

2021-12-25T11:56+0100

multimedia

vaticano

papa francesco

video

natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/169/00/1690081_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_f17b18d57213d83a459d96501a064584.jpg

Dopo la Messa di Natale — celebrata la sera del 24 dicembre, in anticipo di due ore rispetto agli anni scorsi, in una basilica di San Pietro quasi vuota, con i soli cardinali e davanti a poco più di un centinaio di fedeli e una trentina di religiose — oggi, giorno di Natale, papa Francesco impartirà la tradizionale benedizione Urbi et Orbi nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano.

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, vaticano, papa francesco, video, natale