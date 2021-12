https://it.sputniknews.com/20211225/il-buon-natale-2021-dei-politici-italiani-di-destra-e-di-sinistra-14345510.html

Il Buon Natale 2021 dei politici italiani

Anche i politici italiani hanno voluto fare agli italiani i loro auguri di Buon Natale 2021. Ciascuno a suo modo, seguendo la propria sensibilità e il proprio... 25.12.2021, Sputnik Italia

Troviamo quindi il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che si mostra accanto all’albero di Natale, in un selfie con lei che indossa il tipico cappellino di Babbo Natale.Mentre il leader leghista Matteo Salvini ha scelto un fotomontaggio, in cui sorride e alle spalle ha una cartolina digitale natalizia con su scritto: “Buon Santo Natale”.Il leader d'Italia Viva, Matteo Renzi, invece si è affidato a un messaggio scritto di suo pugno, nel quale scrive:Il Cavaliere Silvio Berlusconi, dalla sua Arcore, invece, ha inviato un video messaggio augurale insieme alla sua cagnetta. Sullo sfondo un albero di Natale e tanti libri. Forse sta studiando e si prepara per diventare presidente, i prossimi 7 discorsi di fine anno potrebbero toccare a lui.L'ex premier e ora il capo del M5S Giuseppe Conte, invece, nel suo messaggio parla della pandemia e solo infine augura a tutta Italia Buon Natale.Il presidente del Consiglio Mario Draghi, come noto, non ha un account social, mentre Enrico Letta preferisce ritwittare gli auguri del suo partito e un messaggio tratto dall’omelia di Papa Francesco.

