Hostess e piloti positivi: cancellati oltre 5.600 voli tra il 24 e il 25 dicembre

2021-12-25

La variante Omicron paralizza il traffico aereo internazionale: boom di voli cancellati per colpa del virus.

Ha raggiunto quota 5.600 il numero dei voli cancellati in tutto il mondo tra il 24 e il 25 dicembre per colpa della variante Omicron.Centinaia di piloti, assistenti di volo e membri dello staff di terra hanno dato forfait dopo aver contratto il virus. Secondo le informazioni riportate dal portale Flightaware, tra venerdì e sabato l’americana United Airlines ha dovuto annullare il 10 per cento dei viaggi programmati, per un totale di 439. La maggior parte delle cancellazioni è arrivata dalle compagnie cinesi, come la China Eastern. I tagli hanno riguardato un quarto del piano di volo della compagnia, circa 540 viaggi, mentre Air China ha lasciato a terra i passeggeri di 264 voli. Anche in questo caso, un quarto di quelli programmati. A saltare sono stati pure un centinaio di collegamenti interni all’Australia.Secondo il Messaggero per le cancellazioni è possibile chiedere un rimborso entro sette giorni sul sito della compagnia, oltre ad un indennizzo per i danni, che cambia a seconda del viaggio programmato. Sempre il quotidiano di via del Tritone scrive che per colpa della nuova variante del virus le partenze dei romani si sono ridotte del 60-70 per cento, con migliaia di cancellazioni. Secondo l’organizzazione il rischio per il settore è il “default” davanti a mesi che si preannunciano “negativi” e “dopo due anni molto duri”.

