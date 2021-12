https://it.sputniknews.com/20211225/green-pass-e-assicurazione-ecco-le-nuove-regole-per-sciare-14350291.html

Green pass e assicurazione: ecco le nuove regole per sciare

Green pass e assicurazione: ecco le nuove regole per sciare

Sulle piste si potranno acquistare due tipi di skipass. Per accedere a funivie, cabinovie e seggiovie con cupole paravento servirà il certificato verde.

2021-12-25T19:17+0100

2021-12-25T19:17+0100

2021-12-25T19:17+0100

sci

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/10124359_0:125:1201:800_1920x0_80_0_0_7f4fa26fe6f63146c18a5f0acd21c994.jpg

La variante Omicron, per ora, non sembra mettere in pericolo la stagione sciistica. Nonostante la pressione sugli ospedali, come hanno chiarito gli esperti dell’Iss e del Comitato tecnico scientifico del governo nella conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto per frenare i contagi, stia aumentando in modo “lento ma costante”, non sono state imposte particolari restrizioni per il periodo natalizio.L’Italia resta ancora in zona bianca o gialla e così molti non hanno voluto rinunciare alle vacanze in alta quota.Ma quali sono le novità per la nuova stagione sciistica? Sulle piste, come si legge su Fanpage, si potranno acquistare due tipologie di skipass, uno per funivie, cabinovie e seggiovie con cupole paravento e un altro per tutti gli altri tipi di impianti di risalita. Per il primo, in zona bianca e gialla, servirà il green pass con l’opzione del tampone. Se scatterà la zona arancione, però, l’accesso sarà possibile solo a vaccinati e guariti.Per quanto riguarda il secondo tipo di skipass, in zona bianca e gialla, sarà acquistabile liberamente, mentre in zona arancione soltanto con il green pass.Dal primo gennaio 2022, inoltre, sarà obbligatoria per gli sciatori una assicurazione per “danni e infortuni provocati a terzi”. La nuova regola è contenuta nel decreto legge sulle “norme sulla sicurezza delle discipline sportive invernali”. L’articolo 30, come riferisce il Corriere della Sera, stabilisce che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”. Si tratta, specifica il decreto, di una polizza di responsabilità civile che serve a coprire eventuali danni provocati durante lo svolgimento dell’attività sportiva sulle piste.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

sci, coronavirus in italia