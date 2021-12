https://it.sputniknews.com/20211225/elon-musk-su-un-suo-presunto-sosia--possibile-che-io-sia-in-parte-cinese-si-scatena-il-web-14337110.html

Elon Musk su un suo presunto sosia: "È possibile che io sia in parte cinese", si scatena il web

Elon Musk su un suo presunto sosia: "È possibile che io sia in parte cinese", si scatena il web

I vari social media hanno visto una vera e propria tempesta mediatica sul tema, dopo l'apparizione di un video che ritrae un presunto sosia cinese del... 25.12.2021

Il noto imprenditore tecnologico americano Elon Musk ha commentato così un recente filmato, che sembrava catturare un suo gemello, dicendo scherzosamente agli utenti di internet sbalorditi di poter essere almeno "in parte cinese".Dopo vari esilaranti commenti sul web, Elon Musk ha reagito infine al filmato virale, poco dopo che lo stesso aveva coinvolto gli utenti di Twitter in un dibattito sul pagamento di tasse per un ammontare di circa 11 miliardi di dollari, questo 2021."Forse sono in parte cinese!", ha scritto Musk, in risposta a una foto fianco a fianco di lui e del suo presunto clone pubblicata in un tweet. Musk è nato da genitori sudafricani e canadesi e attualmente detiene la cittadinanza di entrambe le nazioni.Le riprese video del sosia di Musk, in precedenza, avevano lasciato perplessi molti e hanno persino dato addito a critiche; alcuni hanno addirittura pensato che il contenuto fosse semplicemente falso.Un utente che aveva visto la clip suggeriva che vi fosse un "piccolo problema tecnico", che dimostrava che il video era semplicemente il lavoro di un tecnico esperto.Nel tentativo di risolvere la questione e dimostrare che il video non è stato modificato, pare che il "clone" di Musk terrà una live streaming questa domenica.

