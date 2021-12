https://it.sputniknews.com/20211225/discoteche-chiuse-bonaccini-ora-teme-le-feste-clandestine-non-controllate-14348531.html

Discoteche chiuse, Bonaccini ora teme le feste clandestine non controllate

Mentre le discoteche e le sale da ballo sono su tutte le furie perché ancora una volta sono state chiuse alle nuove disposizioni, il presidente della Regione... 25.12.2021, Sputnik Italia

Stefano Bonaccini apertamente afferma che lui alla cabina di regia aveva consigliato l’uso del super green pass e del tampone per entrare in discoteca e nelle sale da ballo, ma non di chiuderle come è stato deciso.Presso l’hub vaccinale Bonaccini ha voluto ringraziare per il loro lavoro gli operatori sanitari che lavorano senza più distinguere il giorno e la notte, i giorni normali da quelli di festa, ha detto.Infatti, gli hub vaccinali sono aperti anche oggi 25 dicembre e chi volesse presentarsi per farsi somministrare il vaccino lo poteva fare.

