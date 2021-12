https://it.sputniknews.com/20211225/bassetti-spera-di-trovare-meno-allarmismo-sotto-lalbero-di-natale-2021-14344407.html

Bassetti spera di trovare meno allarmismo sotto l’albero di Natale 2021

Bassetti spera di trovare meno allarmismo sotto l’albero di Natale 2021

Il medico Matteo Bassetti del Policlinico San Martino di Genova e opinionista per molte trasmissioni televisive e quotidiani ha affermato, in questo giorno di... 25.12.2021, Sputnik Italia

Secondo la sua opinione, “con la variante Omicron abbiamo commesso gli stessi errori di un anno fa: terrorismo, vaccini 'bucati' e più decessi. Poi si è rivelato tutto inutile. Mentre invece assistiamo ad un calo di letalità e i vaccini funzionano”, ha aggiunto, come riportato dall'Adnkronos.Quindi attacca quelli che definisce i soliti noti: “Ecco, non vorrei più trovare i soliti noti che la sparano più grossa. Mentre vorrei vedere tante persone che abbandonano l'ideologia e pensano di più al Paese e si vaccinano. E vorrei che Natale mi porti i farmaci per curare il Covid e i nuovi anticorpi monoclonali di seconda generazione, più potenti”.Appena l’altro ieri, il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha chiesto al Governo di agire per ridurre la presenza dei vari opinionisti della pandemia dalle TV, perché non fanno altro che ingenerare confusione nell’opinione pubblica, ha affermato il ministro, secondo una ricostruzione giornalistica.Uno degli eventi che avrebbe fatto traboccare il vaso, proprio il siparietto tra il medico Bassetti e altri suoi colleghi, che in diretta TV hanno cantato Sì, sì vax, con la musica di Jingle Bells.

