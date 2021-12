https://it.sputniknews.com/20211225/austria-svelato-cosa-fara-ora-lex-cancelliere-kurz-14344665.html

Austria, svelato cosa farà ora l'ex cancelliere Kurz

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz lavorerà per un'azienda privata americana. Lo riferisce il quotidiano locale Österreich. Passerà la maggior parte del... 25.12.2021, Sputnik Italia

L'ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz andrà a lavorare per una società privata negli Stati Uniti, secondo quanto riportato sabato dal quotidiano Österreich, citando fonti del suo entourage.Per il quotidiano, Kurz andrà negli Stati Uniti a fine gennaio; prima di questo Natale è stato firmato un contratto di lavoro con una ditta privata. Lavorerà nel settore degli investimenti con una retribuzione annua stimata in circa 500mila euro. Il nome della società non è stato specificato.Lui e la sua famiglia trascorreranno la maggior parte del tempo negli Stati Uniti, tornando però spesso in Austria, prevede il quotidiano locale.A ottobre, Sebastian Kurz si è dimesso da cancelliere nel bel mezzo di un'indagine anti-corruzione e a dicembre ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla politica.

