Alle Eolie il Natale si festeggia con il bagno in mare: "Qui è sempre estate"

Auguri di Natale con tuffo alle Eolie, dove un gruppo di persone ha fatto il bagno nel porticciolo di Rinella, a Salina, sfidando il freddo: "Qui è sempre estate".

È diventata ormai una vera e propria tradizione quella del tuffo in mare alla vigilia di Natale a Salina. E così, nell’isola dell’arcipelago eoliano il bagno al porticciolo di Rinella non è mancato neppure quest’anno.A giudicare dalle immagini postate sui social network dai protagonisti dell’impresa, sembrerebbe quasi una qualunque giornata estiva. Il gruppetto in costume si mette in posa sotto un sole splendente, prima di prendere la rincorsa e buttarsi in acqua.Peccato che, nonostante le apparenze, il video, che ha già fatto il giro della rete, sia stato girato proprio il 24 dicembre, con una temperatura di 14 gradi.“Bravissimi e coraggiosi. Io sento freddo solo a vedervi”, ha scritto un utente sul profilo social di uno dei protagonisti dell’impresa, commentando il tuffo.Ma i tuffi, come riporta l'Ansa, sono andati in scena, complice la bellissima giornata di ieri, anche sulla celebre spiaggia di Mondello e a San Giovanni Li Cuti, nei dintorni di Catania.

