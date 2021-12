https://it.sputniknews.com/20211225/a-natale-il-film-lo-suggerisce-wikipedia-14-milioni-di-ricerche-14347441.html

A Natale il film lo suggerisce Wikipedia, 1,4 milioni di ricerche

A Natale il film lo suggerisce Wikipedia, 1,4 milioni di ricerche

Meglio le recensioni di Mymovies o leggere la trama dei film di Natale su Wikipedia? Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, Wikipedia vince sopra tutti... 25.12.2021, Sputnik Italia

2021-12-25T21:21+0100

2021-12-25T21:21+0100

2021-12-25T21:21+0100

natale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/10015307_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_476f36af5fadb000e7edc997dc5131a5.jpg

Già durante Natale 2020, chiuso in casa, gli italiani utilizzarono la piattaforma enciclopedica libera, con un numero di visite pari a 1,4 milioni.Quest’anno, le stime indicano che si potrebbe raggiungere lo stesso numero di visite, e questo nonostante i cinema siano aperti e siano disponibili tante pellicole nuove dedicate al Natale, come l’ultimo di Siani e De Sica Chi ha incastrato Babbo Natale? o il film postumo con Gigi Proietti Io sono Babbo Natale.Ma qual è il film di Natale più cercato su Wikipedia dagli italiani? Ebbene, si va molto sul tradizionale Una poltrona per due, con Eddie Murphy e Dan Aykroyd del 1983, che totalizza 7mila ricerche giornaliere, di media.Secondo si colloca Love Actually – L’amore davvero, con Hugh Grant, Keira Knightley, Colin Firth e Liam Neeson del 2003. Probabilmente molti italiani si riscoprono mancanti dell’amore proprio a Natale.Al terzo posto si colloca Parenti Serpenti di Monicelli, quasi sicuramente non guardato in compagnia dei parenti con cui si è pranzato o non pranzato a Natale, e solo quarto giunge Mamma ho perso l’aereo, film uscito nel 1990, a cui ha fatto seguito nel 1992 Mamma ho riperso l’aereo.Segue il cinepanettone In vacanza su Marte del regista Neri Parenti, e chissà che tra qualche generazione non diventi una realtà e non più solo una storia da film comico.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

natale